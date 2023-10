Juventus, Allegri: «L'obiettivo è la Champions. Scudetto? Nessuno si tira indietro, ma dobbiamo essere realisti»

La parola scudetto non è più tabù dalle parti della Continassa, ma Allegri la dispensa con cautela alla vigilia del Verona, sfida che potrebbe rilanciare la Juventus in vetta alla classifica a 3 anni - e 124 partite - dall’ultima volta. «Nessuno vuole cacciare indietro la parola Scudetto, il calcio vive di momenti, ma bisogna essere realisti. Stiamo lavorando bene, ma occorre migliorare e lavorare quotidianamente per continuare a farlo. Questa squadra ha futuro, bisogna consolidarlo facendo crescere il gruppo a livello tecnico e mentale, in modo da costruire una base solida. Con l’obiettivo chiaro di entrare nelle prime 4 posizioni per giocare la Champions l’anno prossimo, poi le valutazioni le faremo a fine stagione».

Juventus-Hellas Verona: quando e dove vederla, probabili formazioni e classifica della squadra di Allegri

Il rischio dopo aver battuto il Milan è sottovalutare il Verona, Max è in cerca degli stessi stimoli che hanno permesso di sbancare San Siro. «Abbiamo passato un settimana di euforia esterna generale, ma se presa nel modo sbagliato può fare male.

Per dare valore alla vittoria di Milano bisogna fare risultati domani, altrimenti buttiamo tutto in mare. Dobbiamo giocare le partite mettendoci al pari degli altri, è una questione di rispetto».

Confermato il 352 con Vlahovic e Chiesa entrambi pronti. «Fede è rientrato dopo 3 settimane senza allenamenti, ma ha fatto una buona settimana. Vlahovic era più avanti di lui, ma tutta la squadra sta bene».