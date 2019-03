Juventus, per Allegri obiettivo remuntada con mezza squadra e CR7 normale

© RIPRODUZIONE RISERVATA

La cosa più strana è che si parla di tutto tranne che di Cristiano Ronaldo. Già, l'uomo Champions, il fuoriclasse che avrebbe dovuto portare finalmente la Juventus a quei trionfi europei che tanto mancano a una squadra che comunque rimarrà nella storia, è un po' caduto nell'oblio. Sarà che a Madrid, nella partita di andata, ha fatto di tutto tranne che la differenza, sarà che si arriva all'appuntamento chiave di domani dovendo fare i conti con una serie di problemi in qualche modo imprevedibili, certo è che CR7 non viene considerato in queste ore di vigilia come la possibile soluzione, come il fuoriclasse chiamato a far fruttare i 350 milioni mal contati di investimento che la società ha impiegato su di lui. Più che di CR7, si discute della formazione ancora misteriosa che gli verrà costruita intorno, dell'assenze in difesa, si parla addirittura già di futuro, del possibile addio di Allegri (divorzio per colpa, sfinimento o separazione consensuale?), delle turbolenze di una Curva Sud sempre più separata in casa, turbolenze ormai considerate inaccettabili da tutto il resto della tifoseria.L'APPUNTAMENTONonostante il campionato senza precedenti, c'è casino alla Juventus, per usare un termine sdoganato dallo stesso Allegri, che pure dice di trovarcisi a suo agio, nel casino. Sarà. Forse però non è il modo migliore per preparare una partita che si presenta quasi proibitiva. Il 2-0 subìto in trasferta è un risultato persino peggiore del 2-0 subìto in casa che il Manchester United ha ribaltato a Parigi. Anche se la Juventus continua ad apparire più attrezzata dell'Atletico Madrid per numero di campioni e profondità di rosa. Non altrettanto però per identità e intensità di gioco. Più che gli infortuni di De Sciglio e Barzagli (che si aggiungono alla squalifica di Alex Sandro), a complicare la possibile remuntada potrebbe essere proprio l'improvvisazione con cui sembra venga costruita la squadra ad hoc. Si tornerà per l'occasione alla vecchia, ma sempre poco europea, difesa a tre? Verranno lasciati fuori pezzi grossi come Pjanic e Dybala? Tutto è possibile, pare. Allegri si diverte, ammicca, lascia dire: studia una mossa a sorpresa delle sue: spesso funzionano, in Serie A quasi sempre, in Champions un po' meno. Mette anche le mani avanti, Allegri. Ripete in continuazione che, comunque vada, non sarà un fallimento. Ma in questo è ancora meno convincente. Uscire negli ottavi di finale dopo aver speso quel che è stato speso per Ronaldo sarebbe un fallimento. Non ci sarebbe altro modo per chiamarlo.