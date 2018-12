Juventus, Allegri: «Sono contro lo stop. Il problema è a monte»

«Non tollero nessuna forma di razzismo e di insulto, anche nei confronti dei morti e delle tragedie che sono successe. Ma purtroppo in Italia abbiamo perso un pò di quella che era la nostra educazione e il rispetto». Massimiliano Allegri commenta così i fatti di San Siro. «Fermarsi? Chiudere gli stadi? Non compete a noi decidere - aggiunge alla vigilia della gara con la Samp - Io sono per andare avanti, il problema va risolto a monte. La tecnologia negli stadi può andare a prendere chi fa casino»

«Per ripartire, per andare a migliorare, bisogna andare dove ci sono i bambini piccoli. Bisogna entrare nelle scuole, credo farebbe molto bene al calcio perché magari su 100 bambini, 70 o 80 li instradi bene», aggiunge il tecnico bianconero. «Altrimenti è facile dire ora delle cose quando poi dopodomani ce ne siamo tutti scordati». Allegri si è detto dispiaciuto per i fatti di Milano: «Dispiace perché negli stadi c'erano tante persone, c'erano i bambini, che sono il futuro dell'Italia...».

