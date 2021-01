Juve, Alex Sandro negativo al Covid: a disposizione già con la Spal

Ottime notizie per Andrea Pirlo: anche l’ultimo dei giocatori fermi per Covid, Alex Sandro, è guarito e di nuovo a disposizione a partire dalla sfida di domani sera contro la Spal. «Alex Sandro ha effettuato, come da protocollo, 2 controlli, con test molecolare, entrambi con esito negativo - si legge nel comunicato ufficiale bianconero -. Il giocatore pertanto guarito e non più sottoposto al regime di isolamento si unirà alla squadra domattina presso il Training Center». Difficilmente sarà titolare contro la Spal, ma Pirlo potrebbe rilanciarlo già a partire dalla Sampdoria.

