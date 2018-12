Juventus, Alex Sandro rinnova fino al 2023

Il terzino sinistro della Juventus, Alex Sandro, rinnova il suo contratto fino al 30 giugno 2023. Lo annuncia il club campione d'Italia con una nota sul proprio sito ufficiale. Il 27enne brasiliano colleziona in bianconero 134 presenze, con 9 reti all'attivo. Alex Sandro è il difensore della Juventus che ha giocato più partite in tutte le competizioni e anche il difensore che ha fornito più assist (18), nonché il giocatore bianconero che ha collezionato più cross su azione riusciti (127). Potenza, controllo, tecnica da brasiliano e visione di gioco…da Juve: Alex Sandro è il giocatore di movimento che ha recuperato più palloni nella Juve (724) e il secondo in squadra per dribbling riusciti (220), dietro al solo Paulo Dybala. Non solo: Da quando gioca in Serie A è il difensore in generale che ha collezionato più assist vincenti (13) e il difensore che ha mandato più volte al tiro un compagno (142, 23 solo nella stagione in corso).

