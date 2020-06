Juventus, piove sul bagnato: ko ​Alex Sandro e Khedira

Piove sul bagnato in casa Juve con due infortuni pesanti per Alex Sandro e Khedira. Il brasiliano contro il Napoli ha riportato una lesione di primo grado del legamento collaterale mediale e ha già iniziato la fisioterapia, potrebbe tornare per fine luglio. Khedira invece ha accusato una lesione parziale del tendine del muscolo lungo adduttore della coscia destra. Nei prossimi giorni sarà sottoposto ad ulteriori accertamenti per definire i tempi di recupero ma rischia di aver già chiuso la sua sfortunatissima stagione.

