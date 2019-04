Juve, le pagelle: super Szczesny non basta. Disastro Cancelo

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Tiene in piedi la Juve con un riflesso straordinario su Ziyech, e su un tiro da fuori di van de Beek, si arrende a De Ligt nel finale.Diligente ma con poco mordente, si propone a intermittenza e sul gol del pareggio poteva fare di piùPrima due palle perse, non incide minimamente).Balla clamorosamente sulle triangolazioni palla a terra di Neres e compagni, l’assenza di Chiellini si sente più del previstoMolto in affanno, de Ligt lo sovrasta di testa sul gol qualificazioneParte a mille, poi perde colpi e finisce sovrastato da de Ligt di testa, insieme a Rugani, sull’1-2Ha voglia di spaccare il mondo al rientro: picchia, corre e chiede sempre il pallone ma a volte non sa cosa farne. Si perde con i compagni nella ripresa.La cosa migliore è il salvataggio in scivolata disperata sul tiro-cross di Tadic. Non trova la posizione, e naufraga alla derivaLa sua esperienza fa la differenza, cerca di dare equilibrio, corsa e mordente a una squadra che perde tutto all’improvvisoNon entra in partita, non strappa e non calcia mai in porta. Tiene in gioco van de Beek sul pareggio. Serata da dimenticareL’ombra dell’attaccante inarrestabile che due anni fa eliminò il Barcellona con una doppietta storica. Non gira, non tiro, non segna, l’intesa con Ronaldo è ai minimi storiciCi prova ma non riesca a spezzare la partita)Nono gol all’Ajax, delle sue 126 reti in Champions 65 sono arrivate nella fase a eliminazione diretta. Ma non basta, l’ultimo ad arrendersiLe assenze offensive (Mandzukic e Douglas Costa) non sono da poco, e nemmeno quella di Chiellini in difesa. Non riesce a cambiare l’inerzia della partita nella ripresa, a differenza di ten Hag