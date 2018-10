Juventus, Agnelli: «Continueremo a funzionare come abbiamo fatto fino ad oggi. Paratici resta»

Al suo arrivo in Lega serie A, Andrea Agnelli ha parlato della situazione della Juventus dopo l'annuncio di addio di Beppe Marotta: «Resta tutto sostanzialmente inalterato. C'è un consiglio di amministrazione che ha la gestione della società attraverso un sistema di deleghe. Queste evidentemente verranno assegnate una volta che il nuovo consiglio si costituirà, successivamente all'assemblea del 25 ottobre. Dopodiché deleghe che dovranno far funzionare il modello di gestione della Juventus, modello di gestione che dal mio arrivo ad oggi è il medesimo, è sempre stato lo stesso e si poggia su tre pilastri: chiaramente al centro c'è lo sport, poi ci sono i ricavi e ci sono i servizi. Quindi da questo punto di vista non ci sarà nessun tipo di cambiamento e la Juventus continuerà a funzionare così come ha funzionato fino ad oggi".

Poi, Agnelli ha continuato parlando di Marotta: «Lui Mazzia hanno fatto un gran lavoro anche per far crescere nuovi, giovani dirigenti, che davanti a loro avranno sfide ambiziose e globali, pari se non superiori a quelle del 2010. Dobbiamo continuare a competere con squadre leggermente davanti a noi dal punto di vista dello spettro dei ricavi. Un addio di Paratici? Lo escludo totalmente».

Ultimo aggiornamento: 12:47

© RIPRODUZIONE RISERVATA