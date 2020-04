Juventus, Agnelli mette un like al commento di un tifoso: «Non siamo l'Inter, non vogliamo vincere lo scudetto a tavolino»

TORINO – Negli ultimi tempo non si è mai espresso esplicitamente e pubblicamente nelle vesti di numero uno della società prima in classifica, ma il pensiero di Andrea Agnelli sull’eventuale Scudetto assegnato alla Juventus a tavolino – in caso di stop del campionato - è piuttosto esplicita. Merito dei social, che spesso sopperiscono a parole e messaggi ufficiali, e soprattutto ai due “like” del presidente bianconero, in rapida successione. Ben più che due indizi. Piuttosto schivo anche sui social, Andrea Agnelli però si è lasciato andare a due apprezzamenti che pesano eccome. Il primo, un mese fa, a corredo del commento di un tifoso che su Twitter avanzava l’ipotesi di un gran rifiuto di fronte a un eventuale Scudetto a tavolino. Il secondo qualche ora fa, ribadendo il concetto ancora più chiaramente. Un tifoso juventino commenta così il titolo assegnato aldopo lo stop dellataggando il presidente: “Non vogliamo vincere così, anche Agnelli aveva detto che avrebbe rifiutato uno Scudetto del genere. Spero che lo confermi, non siamo mica l’Inter”. E anche in questo caso, puntuale – e un po’ a sorpresa – arriva il “like” presidenziale, a dettare la linea di casa Juventus, in caso di sospensione definitiva del campionato e di un’eventuale assegnazione del titolo.