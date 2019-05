Agnelli e Allegri vanno al terzo round

​Se non bastano due appuntamenti per decidere di continuare insieme evidentemente ci sono ancora parecchie questioni da risolvere. Domani potrebbe essere il giorno decisivo per il futuro della Juventus con il terzo faccia a faccia nel giro di tre giorni tra il presidente Agnelli e Max Allegri. Come oggi sarà presente la dirigenza al completo, la sensazione è che le prossime 24 ore potrebbero essere quelle decisive in chiave dentro o fuori.

Oggi nessuna fumata bianca o nera dopo il vertice pomeridiano alla Continassa, è ancora difficile sbilanciarsi sulla permanenza o sull’addio dell’allenatore - entrambe soluzioni al momento percorribili - ma il nodo cruciale sembra essere tecnico. Se Allegri avrà adeguate garanzie progettuali e di mercato rinnoverà, altrimenti valuterà l’addio con possibilità di trovare una nuova sistemazione all’estero o anche rimanere fermo un anno, con buonuscita. Ore decisive in casa Juve e per il futuro di Max Allegri.

