Juve, Allegri: «Se andiamo fuori contro l’Atletico non è fallimento. Contro il Malmoe c’era gente bianca per la paura»

«Bisogna fare una partita in cui servirà molta tecnica, ma comunque con quelli che avrò a disposizione saremo pronti». Massimiliano Allegri, dopo il successo facile della sua Juve sull'Udinese, si proietta subito al match di martedì con l'Atletico Madrid che vale il passaggio ai quarti della Champions League. «Martedì con questo risultato andrebbe molto bene ma sarà una partita molto diversa - sorride il tecnico bianconero ai microfoni di Sky -. Saremo nelle condizioni di fare un'ottima partita e poi che la buona sorte ci assista. Intanto pensiamo a questa vinta, i ragazzi stanno facendo qualcosa di straordinario. Dobbiamo arrivare fino in fondo e cercare di sollevare due trofei. Sono stati bravi, c'eravamo preparati bene, ci mancano cinque vittorie per lo scudetto: 75 è una bella quota a 11 partite dalla fine»Allegri: “Se andiamo fuori contro l’Atletico non è fallimento, mi ricordo alla prima di Champions che abbiamo giocato contro il Malmoe c’era gente bianca per la paura”.