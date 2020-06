© RIPRODUZIONE RISERVATA

Il tema rinnovi resta caldissimo in casa. Ma se per il prolungamento di Mertens ormai si attende solo l’annuncio , come confermato anche dal ds, per quello dic’è ancora molta strada da fare. E si tratta di un percorso ad ostacoli considerando che l’attaccante polacco, ad un anno dalla scadenza, avanza delle pretese importanti. «La nostra volontà è negoziare il suo contratto - la precisazione del ds azzurro ai microfoni di SkySport-. Stiamo parlando con i suoi agenti in maniera serena: pensiamo di risolvere in un verso o nell’altro. Se non rinnova verrà messo sul mercato». L'exchiede circa 5 milioni di euro a stagione per legarsi ancora ai colori azzurri. Ma i suoi procuratori si sono mostrati decisi soprattutto sulla clausola rescissoria: il produttore cinematografico vuole inserirne una molto alta, sui 100 milioni, mentre l'entourage del calciatore è di parere opposto.Di certo il passare del tempo favorisce le corteggiatrici, e alimenta la voglia di Milik di vivere un'altra avventura. Condel resto i rapporti sono rimasti ottimi, anche se non sarà facile convincere De Laurentiis ad abbassare l'attuale prezzo di 35-40 milioni di euro.Nel frattempo, il club azzurro continua la ricerca dell'eventuale sostituto del classe '94. Da Belotti a Jovic, tanti i nomi sulla lista del direttore sportivo Giuntoli. «Se dovesse andare via Milik, andremo sul mercato per un attaccante di grande livello. Vedremo poi se giovane o più esperto. Mi devo far trovare pronto. Azmoun, Osimhen e Jovic sono molto bravi». Chiusura su, per il quale il Sassuolo pretende circa 30 milioni di euro: «Farebbe comodo al Napoli così come ad altre squadre».