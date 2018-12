Juve, solidarietà agli avversari: «Coraggio, fratello Koulibaly»

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Juve al lavoro alla Continassa in vista dell’ultima partita del 2018 contro la Samp. Recuperato dalla febbre Matuidi che ha lavorato tra campo e palestra, assente Benatia a causa di un problema gastrointestinale. Sabato mancherà lo squalificato Bentancur, ma a centrocampo Allegri ritroverà Pjanic e molto probabilmente anche Matuidi, Bernardeschi oggi ha svolto una parte dell’allenamento in gruppo e potrebbe recuperare per la panchina. Contro la Samp potrebbe riposare uno tra Bonucci e Chiellini, in attacco torna Ronaldo dal primo minuto. Un coro unanime di solidarietà per Koulibaly: dopo Ronaldo anche Matuidi e Pjanic hanno postato il loro sostegno al difensore del Napoli. “Non c'è posto per questi idioti - le parole del francese -. Sii fiero del colore della tua pelle, fratello. Ciò che non ci uccide ci rende più forti”. “Coraggio, fratello - il post del bosniaco -! Siamo insieme”.