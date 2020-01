Juve, Sarri: «Una partita sbagliata, siamo stati mentalmente blandi e abbiamo giocato sotto ritmo»

Sarri boccia la prestazione della Juve contro il Napoli: «Abbiamo affrontato la partita sottoritmo, siamo stati mentalmente blandi»: Il tecnico bianconero è deluso dal comportamento della sua squadra. «Stavamo sempre a metà tra pressione e attesa. abbiamo sbagliato tutti i tempi, e anche con il pallone tra i piedi facevamo cinque tocchi...È una partita sbagliata, la Juve non può essere questa». A chi gli chiede se la partita sbagliata dipenda da un relax per i pareggi di Inter e Lazio, Sarri replica secco. «Doveva essere in caso uno stimolo per allungare: se fosse così, saremmo caratterialmente deboli ». Accetta i fischi del pubblico per il suo ritorno al san Paolo da bianconero: «Napoli è stata una tappa importante della mia carriera, e per me è sempre particolare tornarci. Poi, per il resto, ho pensato alla partita...»:





