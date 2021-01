Scamacca sempre nei radar, ma senza trascurare le piste Milik e Llorente. La Juventus continua a ballare sulle punte e a portare avanti trattative considerate parallele e non alternative. Per l’attaccante classe '99, in prestito al Genoa, i contatti sono continui e presto ci sarà un nuovo incontro con il Sassuolo, proprietario del cartellino. Tuttavia l’ad Carnevali (che oggi ha preso informazioni sul giovane bianconero Dragusin) riflette: vuole capire quale possa essere il percorso migliore di un giocatore corteggiato da diverse squadre e ancora giovane. Il Milan, da tempo interessato a Scamacca, resta così alla finestra ma con altre priorità e urgenze. Come il rinnovo di Calhanoglu. Nelle prossime ore il club rossonero incontrerà l’agente del turco, Stipic, per prolungare il contratto del fantasista. L'accordo potrebbe essere trovato sui 4/4,5 milioni di euro a stagione. Sul fronte difensore va invece registrato l'infortunio di Simakan. Il centrale dello Strasburgo, che dovrà stare fermo circa due mesi, non è stato ancora abbandonato. Il Diavolo prenderà una decisione solo nelle prossime ore, quando anche i tempi di recupero del classe 2000 saranno più chiari.

Ultimo aggiornamento: 21:40

