Juve, Ronaldo: «Stima, affetto e vittoria». Allegri: «Dobbiamo fare più fatica»

Tre punti importanti, ma dobbiamo fare ancora più fatica tutti insieme in difesa perché da qui a gennaio ci aspettano due mesi di grandi partite». Sono le parole del tecnico della Juventus, Massimiliano Allegri, via twitter dopo il successo sul Genoa per 3-1. Prossimo appuntamento per i bianconeri mercoledì con il Manchester United in Champions.

«Stima, affetto, vittoria! Grande Juve! #finoallafine». Questo il messaggio di Cristiano Ronaldo via social dopo il successo dei bianconeri per 3-1 sul Cagliari, con le foto per la maglia celebrativa per i 400 gol realizzati dal campione portoghese in tre delle principali leghe europee (Premier, Liga e Serie A). «In questa Serie A non esistono partite facili, tutti ci aspettano e dovremo sempre farci trovare pronti», sono invece le parole del difensore della Juve, Leonardo Bonucci via twitter. «10a vittoria e adesso prepariamoci al meglio per una grande notte di Champions in casa nostra, nel nostro stadio! #LB19 #FinoAllaFine», aggiunge Bonucci, a cui fa eco il compagno di reparto Andrea Barzagli. «Altri 3 punti importanti per il nostro campionato. Avanti così», aggiunge il difensore su Twitter. «Vincere aiuta a vincere!», esulta invece De Sciglio. «Anche stasera risultato importantissimo, tutti uniti da squadra».