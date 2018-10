Juve, Ronaldo: «Ogni partita insegna qualcosa». Allegri: «Noi disattenti e superficiali»

© RIPRODUZIONE RISERVATA

«Ogni partita insegna qualcosa... Ora concentrati sulla prossima». Cristiano Ronaldo vede il bicchiere mezzo pieno dopo l'imprevista mezza battuta d'arresto della Juventus contro il Genoa, che ieri all'Allianz Stadium le ha imposto il pareggio. E guarda a Manchester, all'impegno di Champions di martedì, dove tornerà da ex. Ieri CR7 ha segnato il gol del temporaneo vantaggio bianconero, il suo quinto in campionato con la Juve.«Disattenzione, superficialità e fretta sono i nostri avversari più difficili da battere». Questa l'analisi di Allegri nel suo messaggio post partita affidato ai social dopo il pareggio per 1-1 della Juventus con il Genoa, prima partita non vinta dai bianconeri da inizio stagione: «Oggi hanno vinto loro - ha aggiunto riferendosi agli 'avversarì prima elencati -. Non deve succedere, ma pu capitare nel processo per diventare squadra al 100%». Martedì all'Old Trafford i bianconeri scenderanno in campo contro il Manchester United per la leadership nel girone di Champions League.