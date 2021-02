Da calciatore Andrea Pirlo ha vinto tutto, condividendo lo spogliatoio con i campioni che hanno segnato una generazione calcistica. Eppure, non esita a definire Cristiano Ronaldo “Un eroe”. Proprio lui, che ha giocato insieme all’altro Ronaldo - il Fenomeno - alzato trofei accanto a Seedorf e Maldini, e schiantato la Francia a Berlino con Buffon e Cannavaro. CR7 ieri ha spento 36 candeline («Grazie, finché giocherò darò il mio 100%», la sua frase social), ma continua a essere la stessa forza della natura (e della programmazione) di sempre, con 22 reti stagionali in 23 partite, l’esperienza di un veterano e la fame di un ragazzino. Stasera si fronte si ritroverà la baby difesa della Roma di Fonseca, orfana anche di Smalling, e nel mirino più di Pelé (distante 5 reti nonostante alcuni conteggi lo vedrebbero già sorpassato) c’è Josef Bican (805) in vetta alla classifica cannonieri all time. Ma c’è soprattutto Leo Messi, alle spalle ma potenzialmente con 2 anni di margine per raggiungerlo (classe ’87 l’argentino, ’85 il portoghese), ecco perché l’obiettivo di CR7 è mettere quanti più gol possibili tra lui e la Pulce, finché può.

VENTENNIO

A stupire però, oltre alle statistiche, è la continuità ad altissimi livelli di Cristiano Ronaldo, sulla cresta dell’onda da quasi un ventennio. Alle qualità naturali CR7 ha abbinato una cultura del lavoro maniacale, un’organizzazione sportiva e privata quasi svizzera, e soprattutto degli obiettivi che lo aiutano a non sedersi mai. Pirlo se lo spiega così. «Sapevo del professionista e del calciatore, ma vederlo allenare è sorprendente. Ha ancora grande passione e si diverte, una cosa importante a 36 anni dopo aver vinto tutto e battuto ogni record. Se arrivi a questa età con queste passioni e motivazioni sei un eroe. Lui, come Buffon e Chiellini». Gli obiettivi a breve termine sono lo scudetto e riportare a Torino la Champions, ma è giusto iniziare a proiettarsi oltre. Il suo contratto infatti è in scadenza 2022, e al momento non ci sono stati ragionamenti sul rinnovo (difficile immaginare gli stessi parametri attuali con ingaggio da 31 milioni a stagione, considerando l’impatto devastante della pandemia) così come lui non ha espresso la sua volontà di trasferirsi altrove, dopo il flirt non concretizzato con il Psg di poco più di un anno fa.

IL RINNOVO

Ci sarà tutto il tempo per sedersi a un tavolo con Nedved e Paratici nei prossimi mesi; l’unica certezze è che la Juventus non ha intenzione di perderlo a scadenza. Perché con 87 gol in 122 gare a Torino si è dimostrato un fattore prezioso, entrando nella hall of fame dei marcatori bianconeri al 17° posto. E contro la Roma ha un conto aperto: negli 11 precedenti (in tutte le competizioni) ha già segnato 9 reti. Con otto doppiette e 4 assist stagionali, guida la classifica delle marcature multiple in Europa: Haaland e Lewandowski sono a 7, Ibrahimovic e Lukaku a 5. Tra i due litiganti…

