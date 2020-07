Juve-Roma e Napoli-Lazio anticipate a sabato 1 agosto

Le partite del 19mo e ultimo turno del campionato di Serie A non si giocheranno tutte in

contemporanea, come da regolamento. È quanto ha stabilito la Lega di Serie A, preso atto che, considerata la classifica, non è necessaria la piena contestualità delle gare.



Questo il calendario completo:

sabato 1 agosto

h. 18.00 - Brescia-Sampdoria

h. 20.45 - Atalanta-Inter

h. 20.45 - Juventus-Roma

h. 20.45 - Milan-Cagliari

h. 20.45 - Napoli-Lazio



domenica 2 agosto

h. 18.00 - Spal-Fiorentina

h. 20.45 - Bologna-Torino

h. 20.45 - Genoa-Verona

h. 20.45 - Lecce-Parma

h. 20.45 - Sassuolo Udinese

© RIPRODUZIONE RISERVATA