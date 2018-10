Juve, risolto il contratto con Marotta: all'ex dg 723 mila euro

Mancava solo l’ultimo ostacolo - la buonuscita concordata con la Juventus - per dare il via libera alla nuova avventura professionale di Beppe Marotta all’Inter. In serata la Juventus ha comunicato la risoluzione contrattuale dell’ex ad. “Juventus Football Club comunica che sono stati sciolti i rapporti di lavoro dirigenziale con Giuseppe Marotta attraverso il riconoscimento al medesimo dell’indennità sostitutiva di preavviso che ammonta a € 361.775, nonché dell’ulteriore importo complessivo di € 361.775 a titolo transattivo e di incentivo all’esodo”. Ultimo aggiornamento: 19:42 © RIPRODUZIONE RISERVATA