Juve, riecco Dybala. Contro la Spal a disposizione anche Pjanic

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Primo allenamento alla Continassa con il gruppo al completo per Max Allegri, dopo il rientro degli ultimi giocatori impegnati con le rispettive nazionali. Oggi sono tornati al lavoro Cancelo, Dybala e Szczesny, manca solo più Matuidi che ha avuto un giorno di riposo supplementare ed è atteso alla base domani. Buone notizie anche da chi c’era già: Pjanic ha svolto l’intera seduta con il gruppo, a questo punto sarà molto probabilmente a disposizione per la SPAL, rimane da capire se Allegri punterà su di lui o lo risparmierà - considerando l’emergenza a centrocampo - in vista del Valencia in Champions. Possibile rivedere il 4-4-2 o il 3-4-3, Ronaldo e Mandzukic davanti (con Cuadrado in caso di tridente) a centrocampo Bentancur e Pjanic, in difesa potrebbe riposare uno tra Chiellini e Bonucci. “Mi sento un giocatore importante - le parole di De Sciglio a Sky Sport -, come tutti in questo spogliatoio. Abbiamo tante partite e c'è bisogno dell'aiuto e del supporto di tutta la rosa, Allegri mi trasmette fiducia e sicurezza: è importante andare in campo sapendo che l'allenatore e i tuoi compagni apprezzano quello che fai. Ronaldo? l'ho visto allenarsi come sempre, al massimo da grande professionista quale è”. Dopo il debutto in azzurro Moise Kean scalpita. “Qui alla Juve ho capito che il lavoro paga - spiega a JTV -, cerco di fare del mio meglio in qualsiasi ruolo Allegri decida di farmi giocare. Indimenticabile il mio debutto in A, così come il mio primo gol”.