Juve, Pirlo: «Lo scudetto? Dimentichiamo il Barcellona...»

Voltare pagina dopo una vittoria 3-0 al Camp Nou potrebbe sembrare un controsenso. Ma non per Pirlo, che dopo la prestazione eccezionale in Champions ha bisogno di continuità anche e soprattutto in campionato. “Se abbiamo in testa il Barcellona dobbiamo cancellarlo e voltare pagina - le parole dell’allenatore juventino alla vigilia -, per dare continuità. Quella di Champions non può restare solo una partita isolata, bisogna continuare con questa voglia e con questo ritmo perché ora c'è il campionato e dobbiamo alzare l’asticella da qui alla sosta, altrimenti si va incontro a brutte sorprese”.

IL RICORDO - Prima di iniziare il doveroso e sentito omaggio a Paolo Rossi. “Non ho avuto la fortuna di conoscerlo personalmente. Il ricordo indelebile resta quello del Mondiale ’82, io ero piccolissimo e non l'ho visto, ma quelle immagini sono storia e non lo dimenticheremo mai”.

GENOA - “Sarà una gara difficile come sempre quando si va in uno stadio così importante. Uno stadio inglese, mi è sempre piaciuto giocarci, ho fatto anche un bel gol in bianconero. Loro sono bravi a difendersi e ripartire, hanno giocatori rapidi e di spessore fisico davanti, dovremo essere molto attenti e concentrati. Fortunatamente avremo anche Morata, quindi sono tutti a disposizione”.

MCKENNIE E CUADRADO - “Weston si sta inserendo bene, pian piano comincia a capire anche l'italiano e con i ragazzi riesce a esprimersi meglio. Ha corsa, voglia, ampi margini di miglioramento e sa inserirsi. Cuadrado è importante per noi, anche se a volte lo rimprovero perché manca di concentrazione”.



