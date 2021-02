Buffon 6 Un paio di brividi su Messias ma nessun problema

Danilo 5 Parte in affanno, rischia grosso due volte su Reca nel primo tempo, meglio quando attacca

Demiral 6 Dinamico e intraprendente, qualche sbavatura ma tiene botta

de Ligt 6,5 Ha il gol del vantaggio sul sinistro, in mischia, ma spara a lato, in difesa è un muro

Alex Sandro 6,5 Assist al bacio per il vantaggio di Ronaldo, lucido in difesa

Chiesa 6,5 Ottimo il cross teso che Ronaldo non riesce a deviare in porta, sulla destra domina e crea pericoli accentrandosi

McKennie 6,5 Quinta maglia da inizio stagione, è il centrocampista che vede di più la porta. Non è ancora al 100% ma fa sempre la differenza

Bentancur 6,5 La lezione di Oporto è servita: attento e concreto

Ramsey 6,5 Si divora un’ottima occasione in avvio, poi colpisce in pieno la traversa di testa, piazza l’assist per Ronaldo

Kulusevski 5,5 Fa sempre un tocco di troppo, ha buone idee ma fatica a concretizzarle

Ronaldo 7,5 Svetta di testa per l’1-0 (non segnava dal 6 febbraio), bissa poco dopo con un’altra zuccata imperiosa. Va a -2 da Pelé e sorpassa Lukaku in vetta alla classifica marcatori di A

(41’ st Frabotta ng), (41’ st Di Pardo ng), (25’ st Fagioli 6), (31’ st Bernardeschi ng), (31’ st Morata ng)

Pirlo 6,5 Torna alla vittoria, ritrova il 3° posto in classifica, e si gode un Ronaldo sfavillante

Cordaz 6,5 Tocchi decisivi su conclusioni di Chiesa e Ramsey (traversa), nel finale evita il 4-0 in almeno due occasioni

Pedro Pereira 5,5 Tiene a galla la difesa ma non affonda quasi mai

Magallan 5 Naufraga appena la Juve alza la pressione in attacco

Golemic 4,5 Colpevole su entrambi i gol di testa di Ronaldo, che stacca nella sua zona

Luperto 5 Si fa male nel primo tempo, rimane in campo ma è in difficoltà, esce a inizio ripresa

Messias 6 Propositivo, l’unico a provarci. Ma la mira è da calibrare

Molina 5,5 Gira a basso ritmo, travolto dalle ripartenze juventine

Vulic 5 Soffre la fisicità e la qualità degli avversari

Reca 4,5 Si divora un gol fatto, e in difesa è in affanno

Ounas 6,5 Ottimo piede, spunti e strappi interessanti

Di Carmine 5 De Ligt lo cancella, non vede mai la porta

(1’ st Marrone 5), (27’ st Zanellato 5), (22’ st Rispoli 5,5), (27’ st Simy 5), (31’ st Riviere ng)

Stroppa 5 Imposta una gara coraggiosa, ma la doppietta di Ronaldo gli scombina i pieni. Pressing alto e buone trame, ma la qualità della Juve alla fine ha fatto la differenza

