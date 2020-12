Asse che vince non si cambia. Così, dopo i trasferimenti di Sturaro, Pjaca, Perin e Luca Pellegrini, Juve e Genoa concludono un altro affare. Questa volta è il turno di Rovella, centrocampista classe 2001, che i bianconeri hanno prenotato per circa 10 milioni di euro. Le due società ora stanno definendo gli ultimi dettagli con Manolo Portanova, figlio dell'ex rossoblu Daniele, che potrebbe fare il percorso inverso. Rovella non indosserà subito la maglia bianconera: continuerà il suo percorso di crescita in Liguria almeno fino al termine di questo campionato. Non solo futuro. Per il presente, il dg Paratici cerca un attaccante esperto, un vice Morata in grado di far rifiatare all'occorrenza il goleador spagnolo. Andrea Pirlo vorrebbe anche un rinforzo sulle corsie. Piace Emerson Palmieri, ma il Chelsea continua a chiedere cifre importanti e a rifiutare scambi definiti poco convenienti. Il Napoli resta così alla finestra. In caso di cessione di Ghoulam e Malcuit, il club azzurro potrebbe tentare un affondo per l'italo-brasiliano ex Roma.

