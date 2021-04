Juve-Napoli, Pirlo: «Dobbiamo onorare la maglia. Incontro Allegri-Agnelli? Lo sapevo»

TORINO - Il presente è decisivo ma il futuro incalza, domani sera la Juve si gioca la qualificazione in Champions e Pirlo la panchina contro il Napoli, ma intanto si rincorrono le voci sul ritorno di Max Allegri alla Juventus dopo il faccia a faccia con Agnelli a Forte dei Marmi. “Sono stato avvertito dal presidente di questo incontro - ammette Pirlo -. A parte il calcio l’amicizia resta. È normale. Come se io andassi a cena con Maldini e scrivessero che sarò l’allenatore del Milan…Sono in contatto quotidiano con il presidente, e consapevole della sua fiducia, mi dà grande serenità e non ho problemi. E’ normale poi che i risultati incidano, starà a me far sì che io possa essere ancora l’allenatore della Juventus l’anno prossimo”.

Juve-Napoli

“Non è decisiva, ma importante. Ci saranno altre partite, ma non è un’ultima spiaggia per la Champions. C’è pressione, ma siamo abituati. Prima c’era la pressione del primo posto, ora della Champions. Dobbiamo guardare sia avanti sia dietro”.

Difficoltà

“Ora non ci sono scuse, dobbiamo onorare la maglia e in questo modo non lo stiamo facendo. Stiamo facendo troppi alti e bassi e difficoltà ce ne sono state tante. Non mi aspettavo un anno così difficile tra partite, infortuni, Covid. Con questo calendario internazionale c’è stato un accumularsi di impegni hanno portato a una stagione unica e talmente particolare da non ripetersi. Ci sono state cose che mi potranno far crescere, cercando di ripartire anche con uno spirito diverso”.

Tre positivi

“Come sempre rispettiamo il protocollo. Siamo sempre in sintonia con le decisioni l’ASL. Ci presenteremo e come sempre giocheremo la partita”.

Spogliatoio

“Avverto la fiducia dei giocatori, quotidianamente parlo con loro prima e dopo gli allenamenti. Mi danno fiducia su quello che voglio e quello che stiamo portando avanti. Mi seguono e hanno voglia di rivalsa. Sanno che non stiamo attraversando un buon momento ma sono i primi ad essere delusi. Non ho avuto nessun motivo di chiarirmi coi giocatori. Non ho mai avvertito sfiducia da parte loro”.

Formazione

“Confermato Szczesny, dopo una brutta prestazione c’è sempre voglia di riscatto. Cuadrado alto? Stiamo valutando delle soluzioni. Possibile che giochi davanti o dietro. Morata sono 4 partite che non fa gol ma può segnare da un momento all’altro. Kulusevski? L’ho rassicurato. Capita di fare errori ma bisogna rialzare la testa e andare avanti. Come capitano gli errori, capitano i gol e si dimentica tutto”.

Dybala

“Sta bene, in questi giorni si è allenato col gruppo. Ha ricominciato a calciare senza dolore. Speriamo di averlo bello pronto per poter giocare anche domani, è a disposizione, vediamo per quanto tempo”.

