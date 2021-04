Juve-Napoli dalle 18,45 diretta. Formazioni: gioca Buffon, Gattuso con Mertens di punta

Finalmente si gioca. Dopo polemiche, ricorsi, tribunali e Asl, stasera in scena la partita che può decidere la stagione di Pirlo e di Gattuso. Entrambi sono alla ricerca di punti pesanti per la lotta Champions League. E una sconfitta potrebbe precluderne il cammino. Arriva meglio il Napoli, lontano da polemiche che hanno invece segnato le ultime settimane bianconere, con l'incontro tra Agnelli e Allegri sullo sfondo. Gara aperta però a qualsiasi risultato che può anche decidere il futuro di Pirlo. In caso di sconfitta la sua panchina sarebbe a forte rischio.

FORMAZIONI UFFICIALI

JUVE (4-4-2): Buffon; Danilo, de Ligt, Chiellini, Alex Sandro; Cuadrado, Rabiot, Bentancur, Chiesa; Ronaldo, Morata. All:Pirlo.

NAPOLI (4-2-3-1): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Koulibaly, Hysaj; Fabian Ruiz, Demme; Lozano, Zielinski, Insigne; Mertens. All.: Gattuso

