Juve, de Ligt e Rabiot ad un passo. Napoli, la risposta è Rodriguez

Ultimo aggiornamento: 11:06

Non solo plusvalenze e operazioni orchestrate per sistemare i bilanci entro il 30 giugno: sarà una settimana aperta anche ai colpi internazionali di Juve, Inter e Napoli. Da de Ligt a Rabiot, passando per Lukaku e James Rodriguez, sono diversi infatti i calciatori in odore di trasloco in serie A. E pertanto affascinati da un campionato più competitivo nella sua versione 2019-2020. La Juventus, in particolare, punta su innesti giovani con esperienza internazionale, in grado di aumentare la qualità della rosa. In tal senso, vanno letti i vicini ingaggi di de Ligt e Rabiot, due obiettivi per i quali i bianconeri sono disposti a sborsare, rispettivamente, 12 milioni di euro (più bonus) e 9 per lo stipendio annuale. Un doppio innesto che farebbe salire di molto il monte ingaggi del club, comandato dai 30 milioni a stagione di Cristiano Ronaldo. L’operazione per il centrale olandese procede spedita; la Juventus, per evitare un ritorno del Psg, ha affidato a Nedved il compito di chiudere a stretto giro l’affare con Mino Raiola.Il procuratore italo-olandese ha detto sì all’ingaggio monstre e trovato, nelle vesti di mediatore, anche una bozza di accordo con l’Ajax sui 65-70 milioni per il cartellino del difensore classe ’99. Ecco che da qualche giorno le attenzioni si sono spostate sulla possibile presenza di una clausola da 150 milioni. Con Raiola i bianconeri hanno inevitabilmente approfondito pure il tema Pogba. Ma il quadro non cambia: il francese, determinato a lasciare lo United, sogna un ritorno a Torino con la Juventus ancora distante dalla valutazione di 100 milioni. Resta, poi, la concorrenza del Real Madrid.Idee chiare pure per Lukaku. L’attaccante belga ha dato il suo assenso al trasferimento all’Inter e detto sì a un ingaggio da 6 milioni a stagione. Ma il suo obiettivo di vestirsi nerazzurro potrà diventare realtà solo in caso di stretta di mano tra United e Inter: al momento c’è una distanza sulla formula, i nerazzurri puntano ad un prestito con diritto di riscatto dopo il rifiuto all’inserimento di Perisic come parziale contropartita. Intanto è in arrivo la firma di Stefano Sensi (1,8 milioni a stagione). Spostandoci a Napoli, De Laurentiis aspetta con ottimismo notizie da Jorge Mendes, agente e intermediario dell’affare James Rodriguez. Il procuratore sta cercando l’intesa con il Real sulla base di un prestito con riscatto sui 40 milioni, che potrebbe diventare obbligo al raggiungimento di determinati obiettivi. Tutto fatto invece tra gli azzurri e il fantasista colombiano, d’accordo per un ingaggio da circa 6 milioni a stagione. Anche Theo Hernandez saluterà Madrid. Il giovane laterale, nel mirino del Bayer Leverkusen, ha incontrato il dt del Milan Maldini, che per la difesa segue pure Kabak.