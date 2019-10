Juve-Lokomotiv, Sarri: «Noi bravi a non perdere la testa dopo lo svantaggio»

Sicuramente soddisfatto per il risultato, non per la prestazione. Maurizio Sarri resta in testa nel girone e si accontenta. «Problemi ne abbiamo avuti pochi, purtroppo siamo andati sotto e siamo stati bravi a non perdere la testa». Il tecnico della Juventus, Maurizio Sarri, fa i complimenti alla sua Juve capace di rimontare il gol iniziale del Lokomotiv Mosca e chiudere il match sul 2-1. «Il rischio di andare in ansia era forte - aggiunge Sarri - Era una sera complicata, ma alla fine abbiamo fatto bene. C'era il rischio di innervosirsi».





