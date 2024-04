Juve-Lazio, orario dove vederla in chiaro e in streaming: le probabili formazioni della semifinale di Coppa Italia

Aggiornamenti in evidenza

Dopo la trentesima giornata di campionato torna la Coppa Italia con la Juventus e la Lazio che si affrontano nelle semifinali. Doppia sfida per le due squadre che stasera scendono in campo per la gara di andata del torneo. I bianconeri sono stati sconfitti proprio in questa giornata dai biancocelesti, con Tudor che ancora una volta non ha sbagliato l'esordio in panchina. Fondamentale è stata la rete di Marusic in pieno recupero che ha permesso alla Lazio di conquistare tre punti importanti oper la corsa Champions. Bianconeri sottotono che hanno l'occasione di vendicarsi e riscattarsi in questo torneo.