Chiesa salva la Juve dal naufragio inaspettato a Oporto, il suo gol nel finale cambia le prospettive della sfida di ritorno ma rimane l’ottima prova dei dragoni di Conceiçao, avanti di due gol, con giallo finale per un rigore non concesso su Ronaldo. Mentre la Juve si complica la vita con Bentancur in avvio, pallone relegato in area a Taremi e 1-0 Porto, prima tempo molto simile a quello di Napoli, coi bianconeri distratti e in netta difficoltà. La reazione allo svantaggio è scomposta, le idee sembrano offuscate e anche Ronaldo non sembra lui. In vista del ritorno attenzione agli infortuni di Chiellini (sostituito da Demiral) e de Ligt, in campo fino alla fine, ma peserà anche la squalifica di Danilo (diffidato). Nella ripresa ti aspetti la reazione della Juve e invece arriva il raddoppio del Porto, dopo 20 secondi da inizio ripresa, confermando le difficoltà della Juventus negli approcci. Manafa affonda a destra e crossa in mezzo per Marega, bravo ad anticipare de Ligt e superare Szczesny per il 2-0. Nel finale l’ingresso di Morata suona la carica, Rabiot indovina il pallone d’oro in mezzo per Chiesa, bravo a prendere in controtempo Marchesin, per la rete dell’1-2 della speranza. E all’ultimo respiro Ronaldo protesta giustamente per un fallo in area di Zaidu, ma Del Cerro Grande sorvola.





Ultimo aggiornamento: 23:41

© RIPRODUZIONE RISERVATA