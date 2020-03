Juve, contro l'Inter più de Ligt di Chiellini, davanti c'è Dybala con Ronaldo

© RIPRODUZIONE RISERVATA

I dubbi di Sarri sono stati dilatati da una settimana in più di stop e dai continui cambi di programma, domani niente conferenza stampa di vigilia e pochissime indicazioni sulla probabile formazione in campo contro l’Inter. Chiellini è tornato in gruppo ma difficilmente sarà rischiato dal primo minuto, al momento de Ligt è favorito per una maglia accanto a Bonucci. A centrocampo Pjanic non è al meglio ma una settimana di riposo supplementare può aiutare; Sarri sembra intenzionato a confermarlo in regia, l’alternativa è Bentancur che scalerebbe sul centro destra (ma occhio a Ramsey) con il bosniaco in campo. Sul centro sinistra Matuidi in vantaggio su Rabiot, mentre in attacco pochi dubbi con Cuadrado, Dybala e Ronaldo, con il colombiano pronto a fare la spola tra centrocampo e attacco, per un 4-3-3 che in fase di non possesso slitta sul 4-4-2. Dall’infermeria arrivano notizie incoraggianti: nessun lungodegente e Khedira e Douglas Costa sono pronti a uno spezzone di partita. E intanto il terzo portiere Pinsoglio dedica un messaggi ai tifosi: “Senza di voi lo Stadium non sarà lo stesso. Vi renderemo onore”.