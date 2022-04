Diretta Juventus-Fiorentina ore 21: dove vederla in tv e streaming e probabili formazioni

Allegri non si fida nonostante le premesse di questa semifinale di Coppa Italia. Fiorentina a caccia di impresa: per agguantare il big match dell'Olimpico contro l'Inter (che ha battuto il Milan nel derby di ritorno) a Torino dovrà cercare contro la Juventus di ribaltare la sfortunata sconfitta dell'andata per 1-0 arrivata al 92' con un autogol di Venuti. Se i Viola registrano con amarezza l'infortunio a Castrovilli, Allegri mette in campo la sua esperienza e avverte i ragazzi: «Partita difficile, la Fiorentina è in forma e sta facendo una grande stagione. Italiano sta facendo un ottimo lavoro, stasera ci si gioca la finale. All'andata gara più bloccata, oggi penso completamente diversa»

Segui Juventus-Fiorentina in diretta

Juve-Fiorentina, probabili formazioni

Juventus (4-2-3-1): Perin; Danilo, Bonucci, Chiellini, Alex Sandro; Zakaria, Rabiot; Cuadrado, Dybala, Morata; Vlahovic. All. Allegri.

Fiorentina (4-3-3): Terracciano; Venuti, Milenkovic, Igor, Biraghi; Duncan, Torreira, Maleh; Gonzalez, Cabral, Saponara. All. Italiano

Arbitro: Doveri

Dove guardare Juve-Fiorentina

Juve-Fiorentina, come detto ritorno della semifinale di Coppa Italia, è stata programmata dalla Lega alle ore 21. La partita si giocherà alll'Allianz Stadium di Torino e sarà visibile in esclusiva in diretta su Canale 5. Inoltre, per tutti gli utenti registrati, sarà disponibile anche in streaming su Mediaset Infinity. Diretta testuale anche sul ilmessaggero.it