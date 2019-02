Juve, Emre Can: «Prendiamoci la Champions con Ronaldo»

«L'anno scorso contro Ronaldo ho perso la finale di Champions, quest'anno voglio vincerla con lui». Emre Can, ex Liverpool, esprime tutta la sua voglia di Champions League puntando su CR7, che l'anno scorso gli ha dato la più grande delusione sportiva della stagione: «È bello giocare con Ronaldo, tutti vorrebbero averlo in squadra - ha spiegato ai microfoni di Sky Sport -. È un campione in campo e un bravissimo ragazzo fuori, è sempre disponibile e si impara tanto da lui, oltre a dare una grande carica a tutta la squadra e al club. Vogliamo vincere la Champions, noi e i tifosi: ma l'Atletico è una squadra ostica».







