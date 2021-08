Sabato 28 Agosto 2021, 23:13 - Ultimo aggiornamento: 23:15

Le pagelle di Juventus-Empoli

Juventus

Szczesny 5,5

Qualche impaccio dopo i due erroracci di Udine, ma tiene a galla la Juve

Cuadrado 5,5

Pimpante, ma poco concreto. E nel finale cala

De Ligt 6

Il più lucido là dietro, perde raramente un duello

Bonucci 5

Più di un affanno su Cutrone

Alex Sandro 5,5

Incerto sul vantaggio dell’Empoli, mai ficcante sulla sinistra

Bentancur 5

Involuto, troppo statico e fischiassimo al cambio

Danilo 5,5

regia elementare, più orizzontale che verticale. Fa poco filtro in fase di non possesso

Rabiot 4,5

Troppo leggero su Mancuso nell’azione dell’1-0 Empoli, errore determinante. Poi sparisce dal campo

McKennie 4,5

Parte trequartista ma si spegne quasi subito. Non trova la posizione e gira a vuoto

Dybala 5,5

Parte bene, protesta per un rigore dubbio, ma non calcia quasi mai in porta

Chiesa 6

L’unico a salvarsi: ci prova in tutti i modi ma Vicario è insuperabile

(37’ st De Sciglio ng), (21’ st Locatelli 5,5 Non lascia il segno), (10’ st Bernardeschi 5,5 Lotta ma con poca lucidità); (1’ st Morata 5);(21’ st Kulusevski 5,5)

Allegri 5 Deve resettare la Juve al più presto. L’Inter a +5 alla seconda di campionato è un campanello d’allarme da non sottovalutare.

Empoli

Vicario 7,5

Ottimi riflessi su Chiesa a inizio gara, serata da campione

Stojanovic 6,5

Fatica solo quando è preso in velocità ma si fa rispettare, anche con le cattive (giallo)

Ismajli 6

Solido e senza sbavature

Luperto 6

Rischia grosso su Dybala in area, ma Ghersini sorvola

Marchizza 6,5

Buon passo, sbaglia pochissimo

Haas 6,5

Lineare e ordinato

Ricci 6,5

Ottimi spunti, bene anche in difesa

Bandinelli 7

Innesca l’azione del vantaggio dalla sinistra, imprendibile

Bajrami 6,5

In qualche modo recapita la palla a Mancuso per il vantaggio, punge la Juve tra le linee

Mancuso 7,5

Freddissimo a trasformare un pallone sporco nell’1-0

Cutrone 6

(35’ st Zurkowski ng);(25’ st Stulac ng); (28’ st Pinamonti ng), (35’ st Henderson ng)

Andreazzoli 7 Domina la Juve e la castiga con Mancuso. Poi non la fa mai avvicinare al pareggio. Chapeau

Arbitro: Ghersini 5,5