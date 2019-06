​Juve tra De Ligt e Rabiot. Inter, in arrivo la firma di Sensi

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Settimana di calciomercato scoppiettante per la, impegnata sul doppio fronte. Con il centrocampista francese resta valido l’accordo di massima sui 9 milioni di euro a stagione, che va soltanto rifinito una volta ottenuto l’ultimo ok dalla mamma-agente del calciatore, Veronique. C’è ottimismo, la Juve spera di poter annunciare presto l’ennesimo colpo a parametro zero, dopo. Il ruolo disi sta invece rivelando fondamentale per la firma di De Ligt: superata nei giorni scorsi la concorrenza del Psg (ma non si escludono rilanci), i bianconeri conservano la bozza di accordo con il difensore classe ’99 (12 milioni di euro a stagione) e l'intesa di massima con l'Ajax per il cartellino (65-70 milioni di euro). Al centro delle discussioni ora l’inserimento di una possibile clausola da 150 milioni.Intanto è in arrivo la firma dicon l’Inter. Confermate le cifre dell’affare che ricalca quello Politano: prestito oneroso con diritto di riscatto sui 25 milioni (più il cartellino di Vergani). Resta attivo pure il Milan. Dopo l'incontro con, terzino di proprietà del Real Madrid, il dt Maldini ha organizzato oggi un summit con gli agenti di Kabak. Il difensore turco, corteggiato pure dal Bayern Monaco, è rimasto affascinato dalla proposta del club rossonero.