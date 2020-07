Juve, Danilo scende in campo contro il Covid-19

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Danilo scende in campo contro il Covid-19. Il terzino, nato e cresciuto a Bicas, nel 2016 ha creato “Futuro Re2ondo“, un progetto sociale che oggi è diventato di supporto per i bambini e le famiglie colpiti dalla crisi economica, grazie alla distribuzione gratuita di alimenti, kit di igiene, beni di prima necessità e maschere. Ma non solo: tra gli obiettivi anche quelli di togliere i bambini dalla strada, dare supporto scolastico e lezioni di calcio a maschi e femmine tra i 9 e 15 anni di età. Proprio a Bicas Danilo ha ristrutturato un campo ceduto dal comune e costruito alcune aule scolastiche per ragazzini.