Juve, prima prova anti-crisi: Sarri registra la difesa e l'Inter tenta la fuga

Tre gol subìti e tre i campanelli d’allarme in casa Juve dopo la sconfitta contro la Lazio. Il primo è piuttosto banale: la prima sconfitta stagionale, contro l’avversaria più in forma del campionato, in un momento poco brillante. La Juve è reduce da un solo punto in due partite e scivola a -2 dall’Inter in vetta. Il primo stop prima o poi doveva arrivare, ma quello di Roma - al netto degli episodi, dei cartellini e degli infortuni - evidenzia tutte le difficoltà nel gestire la partita per 90 minuti di una Juve partita forte e scomparsa nel finale. Il secondo campanello riguarda la difesa, non più la meno battuta della A. Comanda l’Inter con solo 13 gol concessi, seguono i bianconeri a 15 con Lazio e Roma. Ma più dei dati sorprende il modo in cui la Juve è stata superata a Roma. Il primo gol della Lazio è arrivato a difesa schierata, sugli sviluppi di corner, il secondo in contropiede, il terzo addirittura in campo aperto con Bonucci e compagni in attacco a caccia del pareggio.

È la fase difensiva - più dei singoli - a fare difetto, la sensazione è che i bianconeri stiano facendo più fatica del previsto a digerire la difesa a zona di Sarri, e ieri è venuto a mancare anche l’apporto fondamentale del centrocampo. E il terzo campanello è proprio l’emergenza in mezzo al campo, non tanto in Champions, a Leverkusen, quanto contro l’Udinese nel prossimo turno di campionato. Cuadrado e Pjanic squalificati, Bentancur out per circa un mese: gli esami medici hanno evidenziato un trauma diretto con distrazione del legamento collaterale mediale della gamba destra. Fuori anche Khedira per almeno tre mesi, mentre Rabiot e Ramsey non sono ancora in condizioni ottimali. Il francese era in panchina all’Olimpico (dopo il problema alla schiena) e domenica prossima dovrebbe sostituire Pjanic in regia. Ancora ai box il gallese che proverà a rientrare contro i friulani. In più c’è da recuperare Emre Can e Bernardeschi a livello mentale e motivazionale, sarà una settimana intensa per la Juve e Sarri, alle prese con il primo momento critico da quando è arrivato a Torino.

Ultimo aggiornamento: 17:08

