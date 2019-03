Allegri-Juve, il feeling appartiene al passato

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Quando la posta in palio è massima aumenta inevitabilmente anche la tensione e non è un caso che la Juve stia vivendo l’avvicinamento alla sfida-verità del 12 marzo contro l’Atletico in un clima di allarme generale. Le maggiori inquietudini sono per Max Allegri, ferito dalle critiche feroci post Madrid e deluso da una dirigenza che non l’ha protetto come avrebbe voluto. Ecco perché nella sua testa sta maturando sempre più l’idea di chiudere la sua avventura sulla panchina della Juventus.Tempi e modi sono da definire, in questi giorni si sono rincorse voci su dimissioni respinte e addirittura dimissioni shock prima dell’Udinese, ma le strade di allenatore e società potrebbero separarsi definitivamente subito dopo gli ottavi di ritorno di Champions (in caso di eliminazione), oppure a fine stagione, con l’ottavo scudetto consecutivo in bacheca. I margini per ricucire il rapporto tra società e allenatore ci sarebbero anche, ma Max non ha gradito la sfuriata di Andrea Agnelli post Madrid e soprattutto il mancato incontro chiarificatore nei giorni scorsi, causa impegni del presidente. E’ anche una questione di stimoli - quasi prosciugati dopo quasi 5 anni ad altissimi livelli mentali ed emotivi -; Allegri non ha mai nascosto la tentazione di allenare all’estero (Inghilterra o Spagna) ma occhio alla corte serrata di Marotta all’Inter, anche se al momento l’ipotesi più probabile sembra essere quella dell’anno sabbatico.Fermarsi per scaricare le tensioni di cinque anni in bianconero, con un contratto da 7,5 milioni all’anno fino al 2020. La Juve sta già lavorando all’eventuale successione, entro fine marzo Agnelli vuole definire il prossimo allenatore della Juventus, e i nomi in cima alla lista sono quelli di Zidane e Conte. Zizou è la prima scelta di Agnelli - sponsorizzato da Ronaldo -, ma dalla Spagna non escludono un clamoroso ritorno a Madrid a fine stagione, mentre Conte è spinto da Nedved e Paratici, allenatore di polso in grado di dare nuovi stimoli a giocatori e ambiente ma anche nel mirino dell’Inter.Più defilati il sogno Guardiola e la suggestione Mourinho, a fine mese si saprà di più, ma intanto la pressione ha provocato le prime crepe. Lo spogliatoio non è più il solito blocco di granito, tra spaccature e situazioni da gestire: dalla Continassa filtrano voci di un diverbio Ronaldo – Mandzukic, Dybala non è soddisfatto delle panchine, Douglas Costa sarà ceduto in estate, in tutto questo la Juve ha cinque giorni per svoltare la stagione.