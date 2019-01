Juve, come scoprirsi fragile: Chiellini stop, Champions a rischio

Ultimo aggiornamento: 17:11

Per la prima volta in stagione la Juve si scopre fragile e vulnerabile. Aveva già perso ma non così, e a 20 giorni dall’Atletico Madrid i segnali non sono confortanti. Andrea Agnelli - come consuetudine - si è presentato alla Continassa anche per fare il punto della situazione con l’allenatore, che conta i feriti. Domani esami al polpaccio per Chiellini, se saranno confermati i 15 giorni di stop dovrebbe farcela per la Champions ma un quadro più completo si avrà solo dopo l’esito dei test strumentali e il rischio di non vederlo contro Griezmann c’è. La situazione in difesa è molto più grave del previsto visto che Bonucci quasi sicuramente non recupererà in tempo per la sfida di andata e in mezzo rimangono poche alternative. La più salda - fino a ieri sera - era Rugani che peró oggi pomeriggio si è sottoposto a una visita di controllo al JMedical, ed evidentemente non è al 100%. Nessun nuovo arrivo previsto sul mercato, dunque contro il Parma Caceres affretterà i tempi, e Allegri dovrà fare calcoli anche a centrocampo visto che Emre Can oggi non si è allenato per problemi di gastroenterite. Nel momento decisivo della stagione la Juve si ritrova in piena emergenza, basterà Cristiano Ronaldo?