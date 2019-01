Juve-Chievo, le pagelle: Chiellini impeccabile

Ultimo aggiornamento: 23:23

Perin 6 Pochi pericoli dalle sue parti ma si fa trovare sempre attento e dà sicurezza alla difesa.De Sciglio 6 Meno esuberante del solito, ma sbaglia poco e difende con lucidità.Rugani 7 Concede pochissimo a Meggiorini e Pellissier, nel finale va in cielo a prendersi il 3-0 di testa su assist di Bernardeschi.Chiellini 7 Le palle in area sono tutte sue, ottima fase difensiva, qualche errore in impostazione.Alex Sandro 6,5 Dinamico e preciso, dribbling secchi e ottimo passo sulla sinistra. Rivitalizzato.(44’ st Kean ng)Douglas Costa 7,5 Un gol capolavoro, salta come birilli 4 avversari e fulmina Sorrentino da fuori area. Semina il panico con accelerazioni e dribbling, costringe Bani al fallo da rigore con una botta al volo nella ripresa.(30’ st Bentancur 6 Entra e non delude)Emre Can 7 A centrocampo domina con la sua fisicità, recupera una marea di palloni, annienta Giaccherini e segna il 2-0 con un colpo da biliardo in area.Matuidi 6 Mediano diligente, ma preferisce cavalcare la fascia e si vede.Bernardeschi 6,5 Entra subito in partita, salta sempre l’uomo, sforna cross e assist che non sempre gli attaccanti riescono a valorizzare. Nel finale ci pensa Rugani di testa per il 3-0.(41’ st Spinazzola ng)Dybala 6 Un assist per Emre Can, poi abbassa il raggio d’azione lascia la scena agli altri. Gioca tantissimi palloni ma non segna più.Ronaldo 4,5 La peggior partita da quando è a Torino. Incespica sul pallone, spedisce un paio di tiri interessanti in curva e si fa parare il rigore da Sorrentino dopo averne segnati 4 su 4 in bianconero. Una giornata “no” capita a tutti, meglio oggi che contro l’Atletico Madrid.Allegri 7 Ottiene il massimo da tutti, anche da chi ha giocato meno. Douglas Costa, Emre Can e Rugani gli regalano tre punti preziosi, senza Khedira torna al 4-4-2 e non corre rischi in difesa.