TORINO L’infortunio di Chiellini preoccupa meno del previsto. Gli esami a cui è stato sottoposto in giornata infatti non hanno evidenziato lesioni muscolari alla coscia destra, le sue condizioni verranno monitorate di giorno in giorno. Salterà la prossima partita di campionato contro il Verona e anche la sfida del 28 ottobre contro il Barcellona, ci vorranno una decina di giorni almeno per smaltire l’affaticamento. Attesa anche per il tampone di Cristiano Ronaldo, sempre asintomatico: secondo il protocollo Uefa per scendere in campo nella prossima partita di Champions, contro il Barcellona, il portoghese dovrà dimostrare la sua negatività - o un quadro clinico che ne comprovi la guarigione - una settimana prima dalla partita, dunque entro la giornata di oggi. La Juventus, come procedura nella gestione di tutte le positività fino ad ora, comunicherà l'esito del tampone solo in caso di negatività.

© RIPRODUZIONE RISERVATA