Ronaldo recupera ma si ferma Chiellini, per un problema al polpaccio. Brutte notizie all’antivigilia dell’andata dei quarti di Champions per la Juventus: il capitano è in forte dubbio dopo aver interrotto la seduta di allenamento di lunedì a causa di una fitta al polpaccio sinistro. E rischia seriamente di abbandonare i compagni sul più bello. Al momento nessuna conferma sull’entità dell’infortunio (non particolarmente grave), in giornata il difensore sarà nuovamente valutato dallo staff medico per capire se potrà rispondere alla convocazione di Allegri, ma visti i suoi precedenti e la delicatezza del muscolo in questione non si correranno rischi. Una brutta tegola per Max Allegri e una Juve in piena emergenza difensiva viste le assenze di Barzagli e Caceres. Al posto di Chiellini è pronto Rugani in coppia con Bonucci, probabilmente nel 4-3-3 senza Emre Can a centrocampo e il trio Bernardeschi, Mandzukic e Ronaldo in attacco, ma occhio anche a un 4-4-2 più difensivo con Mandzukic-Ronaldo davanti.

Idea Sporting, stadio intitolato a Cristiano Ronaldo: spodestato il fondatore Alvalade

