Juve, c'è il Ferencvaros, tornano Ronaldo e Chiellini. Pirlo sogna: «Dobbiamo svoltare»

Vincere - come a Cesena - non basta più. E’ il momento di alzare l’asticella, accelerare, dominare e trovare la continuità (anche di risultati) che fino ad ora è mancata. Domani c’è il Ferencvaros per blindare il secondo posto del girone di Champions alle spalle del Barcellona, ma c’è soprattutto Ronaldo pronto al rientro da titolare insieme a Chiellini. “E’ importante portare avanti il nostro progetto di gioco - spiega Pirlo a Sky Sport - che stiamo cercando di migliorare gara dopo gara. Abbiamo bisogno di una partita pesante, cercando di essere padroni del gioco. Chiellini si è allenato bene, ha recuperato dall’infortunio e sarà a disposizione. A Cesena c’era McKennie, prima Ramsey e Kulusevski, non conta chi gioca a centrocampo, conta che mantengano quelle posizioni. Contro lo Spezia Arthur ha giocato più basso, ma l’impostazione tattica rimane la stessa”. Dybala in questo momento non è un titolare, scalzato da Ronaldo e un super Morata. “Ho parlato con Paulo stamattina, dopo 2-3 partite è normale ci sia un po’ di stanchezza fisica e mentale. Ha bisogno di mantenere alto il suo livello atletico, è un giocatore importante per noi. Potrebbe anche avere un turno di riposo in vista della Lazio. Finalmente siamo in tanti e ora c’è spazio per farli lavorare: deve farsi trovare pronto come tutti”. Ronaldo scalpita e la Juve intanto tira un sospiro di sollievo: con lui in campo la media punti stagionale è di 2,3 punti a gara, mentre senza il portoghese la media scende a 1,25 punti a partita: due pareggi, una vittoria e una sconfitta, la Juve non può fare a meno di lui.



Ultimo aggiornamento: 18:20

© RIPRODUZIONE RISERVATA