20 Marzo 2021

di Alberto Mauro

(Lettura 2 minuti)







Cercasi Dybala disperatamente, perché mai come in questo momento la Juventus ha bisogno di un po’ di leggerezza del suo numero 10, per ritrovare fiducia e slancio verso una rimonta scudetto complicatissima. La data prevista per il rientro è quella del 3 aprile, dopo la sosta, con una tabella di marcia stravolta rispetto ai programmi originari a causa di problematiche sopraggiunte: dolore articolare e dubbi su come trattarlo. Il ginocchio infatti è clinicamente guarito da diverse settimane, ma l’argentino - fuori dallo scorso 10 gennaio - ha dovuto fare i conti con fastidi che ne hanno condizionato il recupero. Fino a dilatare le tempistiche da 20 giorni a due mesi e mezzo (ad oggi). Nel frattempo sono stati necessari due consulti esterni, con il professor Cugat a Barcellona e il prof. Fink a Innsbruck per scongiurare definitivamente l’operazione chirurgica e trovare la miglior soluzione per tornare in campo nel minor tempo possibile: rinforzo muscolare, e un programma di allenamento specifico.

RINNOVO ALLA JOYA

I segnali sono positivi, Paulo è tornato in gruppo alla Continassa ed è pronto alla volata scudetto, per provare a ribaltare una delle stagioni più negative della sua carriera. Solo 10 presenze da titolare quest’anno, 16 in totale e 3 gol realizzati, mentre appena un anno fa fu premiato dalla Lega MVP della Serie A, davanti a Ronaldo, per intenderci. Gli ultimi mesi del campionato saranno decisivi per provare a rimontare l’Inter ma anche per il futuro di Dybala, che si gioca il rinnovo di contratto. Un discorso aperto più di un anno fa e mai portato a termine, tra richieste eccessive del giocatore (intorno ai 15 milioni), la proposta del club “Tra i top 20 più pagati d’Europa” (Agnelli dixit) e la pandemia che ha frenato forse definitivamente una trattativa già partita in salita. La Joya è in scadenza 2022, proprio come Ronaldo, e dopo le due tentate cessioni degli ultimi anni si prospetta l’ennesima estate calda. Dalla Continassa intanto buone notizie per Bentancur, guarito dal Covid-19, e a disposizione contro il Benevento, Buffon è tornato in gruppo e si candida per una maglia dal primo minuto.