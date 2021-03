Juve, Bentancur guarito dal Covid: ora è a disposizione di Pirlo

Buone notizie per Pirlo in vista del Benevento: «Rodrigo Bentancur, come da protocollo, ha effettuato 2 controlli con test molecolare (tampone) per Covid-19 con esito negativo - si legge nel comunicato ufficiale della Juventus -. Il giocatore, pertanto guarito e non più sottoposto al regime di isolamento, si è unito oggi alla squadra presso il JTC».

L’uruguaiano torna a disposizione a partire dal prossimo impegno di campionato contro il Benevento, possibile rivederlo in campo contro la formazione di Inzaghi, magari non dal primo minuto. A centrocampo ancora out Ramsey, per un problema muscolare.

