Juve, arriva Messi: Pirlo cerca la strada della svolta

Alla Juve serve una svolta, e la partita di Champions contro il Barcellona mercoledì potrebbe fare al caso di Pirlo. Troppo altalenanti le prestazioni e i risultati dei bianconeri in questo inizio di stagione, e i tre pareggi consecutivi in campionato hanno ridisegnato certezze e gerarchie della serie A. Ma ci sono parecchi punti interrogativi sul prossimo impegno di Champions, a partire della difesa, già orfana di Chiellini e de Ligt, e con Bonucci a rischio, sostituito ieri contro il Verona per un problema muscolare. Gli esami a cui si è sottoposto in mattinata hanno escluso lesioni, la corsa contro il tempo è già iniziata e farà di tutto per esserci contro gli spagnoli, ma rimane in dubbio e in caso di forfait Pirlo dovrà inventarsi qualcosa, magari Demiral - Danilo coppia centrale. L’altro dubbio riguarda Cristiano Ronaldo, ancora positivo al Covid-19, in attesa dell’ultimo tampone (nelle prossime ore) che potrebbe consentirgli di essere in campo mercoledì. La Juve è in attesa, ma intanto si consola con Morata, tra i più in forma e già a quota 3 reti stagionali. L’arma a sorpresa rischia di essere Kulusevski, tenuto a riposo inizialmente contro il Verona e decisivo con il gol del pareggio a gara in corso, Pirlo dovrebbe confermarlo titolare contro il Barcellona, la Juve è pronta a svoltare.



Ultimo aggiornamento: 19:22

