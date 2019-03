La Juve si prepara per la rimonta Champions: ecco le scelte di Allegri

Meno due alla sfida più attesa della stagione, la Juve si gioca tutto e Allegri sta pesando umore e condizioni dei singoli per schierare la miglior formazione possibile. Senza lo squalificato Alex Sandro e gli infortunati De Sciglio, Barzagli, Cuadrado, Khedira ma con Douglas Costa recuperato a un Kean straripante. Col passare delle ore i dubbi lasciano spazio alle certezze: Szczesny in porta, la coppia centrale Bonucci-Chiellini, i due corazzieri Can e Matuidi a centrocampo, e Ronaldo in attacco. Per tutto il resto, a partire dal sistema di gioco, saranno decisivi gli ultimi due allenamenti. Difesa a tre o difesa a quattro? In pratica cambio poco, ma vista la carenza di terzini al momento il favorito è Caceres a destra accanto a Bonucci e Chiellini, il sistema di gioco varia in base alla posizione dell’esterno sinistro. Che a quattro potrebbe essere Cancelo (o Spinazzola), ma occhio perché nei giorni scorsi alla Continassa Allegri ha provato il 4-2-3-1, ipotesi che potrebbe rilanciare a sorpresa dal primo minuto oppure nel finale arrembante. Col centrocampo a cinque Pjanic in regia, affiancato da Emre Can e Matuidi. Con Bernardeschi e Cancelo esterni e la coppia d’attacco Ronaldo-Mandzukic (o Dybala). Stessi uomini nel 4-3-3, con Bernardeschi in ballottaggio con Dybala. Sorprenderebbe un 4-2-3-1 senza Pjanic e magari con Douglas Costa titolare, ma Allegri ha abituato a scelte inaspettate. Le soluzioni non mancano, bisogna trovare l’assetto tattico che valorizzi di più i giocatori a disposizione e crei più problemi possibile all’Atletico, intanto martedì la Juventus potrà contare su un’arma in più: il calore della Curva Sud che proprio per gli ottavi di Champions interromperà lo sciopero del tifo e sosterrà la squadra.



Ultimo aggiornamento: 19:37

