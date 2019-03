​Juve, Ronaldo: «L'Atletico? Vogliamo vivere una notte speciale»

“La squadra è fiduciosa di fare una grande partita e lo sono anche io: vogliamo davvero vivere una notte speciale”. La carica di Cristiano Ronaldo, a 48 ore dalla sfida senza ritorno contro l’Atletico Madrid, è quello che serve per compattare l’ambiente e chiamare a raccolta i tifosi juventini allo Stadium per l’impresa. “Conosco bene l’Atletico - le parole del portoghese a Jtv -, una squadra molto forte: difende bene, non prende rischi e difende contrattaccando, ma noi siamo pronti. Siamo pronti a fare qualunque cosa per batterli. I dettagli faranno la differenza, vogliamo passare il turno e andare ai quarti di finale. Nessuno si aspettava di perdere all’andata, ma tutto può succedere, e noi vogliamo dare una grande risposta davanti al nostro pubblico”. La formazione di Simeone non ha segreti per CR7, che lancia un appello ai tifosi bianconeri. “Pensiamo positivo, crediamoci. E’ possibile, ma abbiamo bisogno del vostro aiuto, rendete lo stadio fantastico, e noi cercheremo di fare il massimo sul campo”. La condizione fisica è in crescita proprio come l’ottimismo: “Stiamo facendo un’ ottima stagione, io non ho alcun segreto nascosto, se non la dedizione totale per il calcio e gli allenamenti. Mi diverto, amo questo sport in Italia come in Spagna e Inghilterra, per me è un piacere segnare e aiutare la mia squadra a vincere: sono felice”.

