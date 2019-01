Juve, ansia per Mandzukic: problemi ai flessori, salta la Coppa Italia. Supercoppa a rischio

Mario Mandzukic tiene in ansia la Juventus in vista della sfida della Supercoppa italiana con il Milan in programma il 16 gennaio a Gedda. L'attaccante croato, fa sapere il club bianconero, durante l'allenamento odierno ha accusato un problema ai flessori della coscia sinistra la cui entità dovrà essere valutata. Scontata la sua assenza per il match di sabato al Dall'Ara contro il Bologna all'esordio in Coppa Italia. Ultimo aggiornamento: 15:46 © RIPRODUZIONE RISERVATA