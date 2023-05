Juventus, Allegri vede il traguardo. «Pogba? Stagione maledetta. Il nuovo ds non lo scelgo io ma la società»

La Juve gioca per un posto in Champions e per conquistare la finale di Europa League, ma nel frattempo inizia a programmare il futuro. La prossima stagione al momento riparte da Max Allegri sulla panchina, al suo fianco prende sempre più piede la candidatura di Giuntoli come nuovo ds. «Fino al 5 giugno è inutile parlare di chi può arrivare, giocatori e direttori sportivi. La scelta del direttore sportivo è della società non mia, quando avranno scelto me lo comunicheranno. Stiamo cercando di fare i punti che ci servono per arrivare tra le prime 4. Ci sono scontri diretti che condizionano. La quota Champions momentaneamente a 73 è matematica, a 72 ci sono ottime possibilità. Sono tre anni che non siamo competitivi, il prossimo anno dobbiamo tornare ad esserlo per il campionato. Quando vedi vincere gli altri ti viene ancora più voglia ma fa parte del gioco. Dobbiamo far complimenti al Napoli per quello che ha fatto».

POGBA STAGIONE MALEDETTA

«Paul ha fatto buoni 20 minuti l’altro giorno contro il Lecce. Per lui questa stagione è stata maledetta: dalla non operazione all’intervento dopo, a tutti i mezzi infortuni… Siamo arrivati a 30 giorni dalla fine e ora devo sfruttarlo nel miglior modo possibile per la squadra. Ora l’obiettivo è entrare tra le prime 4 e centrare la finale di Europa League. L’anno prossimo sarà totalmente un’altra stagione. Ora bisogna stare concentrati su quello che dobbiamo fare. Gli obiettivi personali non contano niente, i ragazzi devono essere tutti a disposizione. Chi fa un minuto e chi ne fa 90, sono tutti importanti allo stesso modo».